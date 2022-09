Minstens 14 fietsdiefstallen aan Westkust opgehelderd: Fransman liet minderjarigen fietsen stelen

De eigenlijke diefstal van de fietsen gebeurde door kompanen van de Fransman, veelal minderjarigen. De jongeren werden door de verdachte naar België gebracht. Zij stalen de fietsen en fietsten met de gestolen goederen de grens over naar Frankrijk. Op Franse bodem nam de hoofdverdachte de gestolen fietsen over en betaalde de minderjarigen een klein geldbedrag in ruil voor hun bijdrage aan de diefstallen. "Het onderzoek is nog volop aan de gang. Maar toch kunnen we al een veertiental fietsdiefstallen op het grondgebied van politiezone Westkust aan de Fransman linken," aldus de politiezone Westkust.

De Fransman is gearresteerd. Hij is vandaag uitgeleverd aan de Belgische autoriteiten.