G-sporters aan Schulensmeer laten pret niet bederven door blauwalgen: "Alles gedaan om sportdag veilig te laten plaatsvinden"

Op 1 augustus zijn er blauwalgen gedetecteerd in het Schulensmeer en die zijn nog niet verdwenen. Toch besliste de organisatie om de G-watersportdag te laten doorgaan, maar dan wel met een aangepast programma. "Het windsurfen en de vlottenbouw doen we niet. Het suppen, dat normaal ook op het meer plaatsvindt, is door de blauwalgen verplaatst naar de Demer. En we hebben ervoor gezorgd dat het zeilen ook op de Demer kan", besluit Patrick Clerckx, "zodat deze G-sportdag toch kan plaatsvinden."