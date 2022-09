Honderden miljoenen in amper 7 maanden tijd: energiecrisis levert gas- en kerncentrales superwinsten op 

Ook al betalen de kerncentrales al nucleaire rente, ze maken wel degelijk nog mooie winsten door de energiecrisis. De CREG actualiseerde de winstmarges die ze in januari had berekend. In januari dacht de CREG dat de vier jongste kernreactoren in het beste scenario 1,633 miljard winst zouden halen dit jaar. Die schatting is nu gestegen naar 2,205 miljard, dat is ruim een half miljard extra.