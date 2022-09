Brouwerij De Halve Maan opent nieuwe bottelarij op industrieterrein: "Maar elke liter van onze bieren wordt verder in de binnenstad gebrouwen"

De brouwerij slaagde erin om grond te verwerven die aan het oorspronkelijke gebouw grenst, in de Lieven Bauwensstraat. "Het was belangrijk voor ons dat de nieuwe uitbreidingen ook daar konden gebeuren, want dat is de plaats waar de ondergrondse pijplijn vanuit de binnenstad toekomt." De nieuwe bottelarij kan 24.000 flessen afvullen per uur, de vatenlijn tot 180 vaten per uur. Daarnaast werden ook extra tanks, magazijnen, warme kamers, logistieke capaciteit en kantoren bijgebouwd. Goed voor een totale investering van zo'n 25 miljoen euro.