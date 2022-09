1.000 handtekeningen tegen herinrichting winkelstraat in Dendermonde: "Vrezen dat klanten gaan afhaken"

Een straat met veel groen, waar het aangenaam is om te fietsen, te wandelen en te winkelen. Dat is hoe de Oude Vest in Dendermonde er volgens het stadsbestuur binnen twee jaar moet uitzien. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer. Zo zullen er parkeerplaatsen verdwijnen en in een deel van de straat mogen geen auto's meer rijden.