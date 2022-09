Cast van fantasyreeks "The rings of power" reageert op racisme: "Alle mensen van kleur horen thuis in Midden-Aarde"

"The lord of the rings: the rings of power" is geen verfilming van een boek van Tolkien. Het is gebaseerd op verwijzingen naar eerdere tijden in "The lord of the rings" en aanhangsels van dat boek. De makers hebben zich geïnspireerd op het originele bronnenmateriaal, zo klinkt het.

Opvallend is de diversiteit in de personages. Voor het eerst zijn er elfen, dwergen, mensen of harfoots, voorouders van de hobbits, die vertolkt worden door acteurs van kleur. Een sterk contrast met alle voorgaande verfilmingen van de wereld van Midden-Aarde, waar de meeste personages voorgesteld worden als blank. "The rings of power" brengt het universum van Tolkien daarmee naar nieuwe tijden. Maar niet iedereen gaat daarmee akkoord.