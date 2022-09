Herentals stelt 4 onafhankelijke bouwexperts om stad te adviseren over bouwprojecten: "Geen nattevingerwerk meer"

In Herentals heeft het gemeentebestuur 4 onafhankelijke en externe deskundigen aangesteld die de dienst omgeving en het schepencollege adviseren over bouwprojecten. Zo hoopt het bestuur vooral te vermijden dat er bouwkundige blunders gebeuren. "In Herentals is er geen plaats meer voor natte vingerwerk, alles moet beoordeeld worden op de kwaliteit", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Van Nueten (N-VA).