Coronacrisis en oorlog in Oekraïne doen levensverwachting en levensstandaard dalen: "Terug op niveau van 2016" 

De index die onder meer gezondheid, onderwijs en levensstandaard in een land meet, is in 9 op de 10 landen vorig jaar of het jaar daarvoor erop achteruit gegaan. In 40 procent van de landen was er zelfs twee jaar op rij een daling. Dat blijkt uit het Human Development Report 2021-2022 van de VN-ontwikkelingorganisatie UNDP. "De wereld slingert van crisis naar crisis, blijft maar brandjes blussen en is niet in staat de huidige problemen aan te pakken", klinkt het.