"Dat was de laatste druppel, nu zijn we financieel dood": VRT NWS spreekt met huurders en verhuurders over de huurindexering

Cindy Vanderstukken en haar man huren sinds april vorig jaar een appartement in Herk-De-Stad. Tot voor kort betaalden ze 755 euro per maand, maar in april werd dat door de indexering 812 euro per maand. "Die huurindexering was de laatste druppel, nu zijn we financieel dood", klinkt het bij het koppel dat ook een dochtertje heeft van tweeënhalf jaar oud. Vanderstukken is in maart geopereerd aan de pols en krijgt op dit moment een ziekte-uitkering van 600 euro, haar man had zo'n twintig jaar geleden een zwaar arbeidsongeval en leeft van een invaliditeitsuitkering.