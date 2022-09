Kim Clijsters schenkt inboedel tennisschool in Bree aan slachtoffers watersnood in Wallonië

"De Clijsters-familie vroeg ons of we de inboedel van de tennisschool naar Wallonië wilden brengen, dus we hebben een oproep verspreid", legt Jaspers uit. "Zoals altijd hebben we iedereen die daar op reageerde, gecontroleerd en bekeken of ze die spullen echt konden gebruiken. Zo hebben we alles verdeeld over een 50-tal gezinnen."

De inboedel van de tennisschool bestond uit spullen voor de slaapkamer, kleerkasten, salontafels, bureaus, tafels en stoelen, de volledige keukeninboedel, een wasmachine, een koffiezetapparaat en nog heel wat meer. "Een tennisracket- of bal zat er niet bij", lacht de vrouw uit Bree.