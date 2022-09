Koningin Mathilde brengt bezoek aan nieuw vaccinatieonderzoekscentrum Vaccinopolis in Edegem

Koningin Mathilde heeft Vaccinopolis, het nieuwe vaccinatieonderzoekscentrum naast het UZA in Edegem, bezocht. Nieuwe of verbeterde vaccins tegen infectieziekten zullen er getest worden op proefpersonen. Vaccinoloog Pierre Van Damme leidde de koninging rond: "Ze volgt onze werking al enkele jaren en toont ook nu weer veel interesse in Vaccinopolis." Het gebouw is vandaag bijna operationeel en wordt wellicht begin volgend jaar in gebruik genomen.

Het onderzoekscentrum is het grootste in zijn soort in Europa. Er zijn onder meer 30 bedden waar de vrijwillige testpersonen één of twee weken kunnen verblijven om te weten of een vaccin potentieel heeft. "We gaan ook vaccins testen op personen die niet blijven slapen, maar wel gedurende enkele maanden op raadpleging komen", vertelt Van Damme. "Op die manier kunnen we snel nieuwe vaccins ontwikkelen of verbeteren."