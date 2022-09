Koningin Mathilde fietst door het Meetjesland: "Mentaal welzijn in de kijker zetten"

De fietstocht begon op het Herbakkersplein in Eeklo. Via Provinciaal Domein Het Leen ging het naar de Huysmanhoeve, waar de fietstocht eindigde. In totaal fietsten de koningin en de andere deelnemers 31 kilometer. Naast Eeklo reden ze ook door Kaprijke, Lievegem en Maldegem.