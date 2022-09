Gemeenteraad van Kortrijk stemt motie om ochtendprogramma van Radio2 te behouden

Initiatiefnemer Maxime Veys verwacht dat ook de Kortrijkse oppositie de motie zal goedkeuren. "Wij doen concreet een oproep aan de Vlaamse regering en de Vlaamse minister voor Media Benjamin Dalle (CD&V) om de VRT te overtuigen terug te komen op die beslissing. De regionale nabijheid is een kerntaak van de openbare oproep. Er is heel veel onbegrip bij de West-Vlamingen en bij de Kortrijkzanen. Het is het populairste programma, op de populairste zender en het werkt goed, dus waarom schaf je het dan af? Ik hoop dat de volledige gemeenteraad van Kortrijk zal meestemmen en dat we zo een signaal geven naar de andere West-Vlaamse gemeenten in de hoop dat ook zij iets ondernemen."

De VRT zegt dat Radio 2 niet zal inboeten aan regionaliteit, maar dat de regionale verhalen op een andere manier zullen worden gebracht, online dan vooral.