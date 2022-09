Lede bekijkt of atletiekpiste Putbos kan gerenoveerd worden

Op het sportdomein zijn naast een piste en een clubhuis ook een tribunegebouw, een sporthal, fitnessplaats en bungalows. "Die worden verkocht aan een privépartner, maar zo lang dat niet is gebeurd, hebben we een tijdelijke overeenkomst voor het onderhoud," legt de burgemeester uit. "Het is belangrijk dat de clubs er blijven terecht kunnen en er verder atletiek kunnen beoefenen. We gaan ook bekijken of we de piste kunnen renoveren."