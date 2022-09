Britse premier Liz Truss: "Koningin Elizabeth voorzag ons door dik en dun van stabiliteit en kracht"

Koningin Elizabeth belichaamde "de ware geest van Groot-Brittannië", zei Truss. Volgens de premier was de koningin "de rots waarop het moderne Groot-Brittannië was gebouwd". "Onder haar koningschap groeide en bloeide ons land. Dankzij haar is Groot-Brittannië het grootse land dat het vandaag is."