Operatie eenhoorn: dit staat er te gebeuren als de Britse Queen overlijdt

Charles is de troonopvolger. Na het overlijden van zijn moeder zullen zijn broers en zussen zijn handen kussen. Hij moet normaal gezien kort na de bekendmaking van het overlijden de premier in audiëntie ontvangen. Nu de premier in Londen is en Charles in Schotland, is het mogelijk dat dit wat later gebeurt.

Daarna houdt Charles zijn eerste televisietoespraak tot de natie. Dezelfde dag nog vindt er in de majestueuze St.-Paul’s Cathedral in Londen een herdenkingsplechtigheid plaats, bijgewoond door de premier en de belangrijkste ministers.