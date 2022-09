Meer details bekend over betalingsuitstel dat banken willen verlenen aan wie het moeilijk heeft

Premier Alexander De Croo wijst erop dat het door de banken voorgestelde uitstel van de hypotheekaflossing de nodige zuurstof moet bieden aan degenen die het nodig hebben om de winter door te komen. "De huidige energieprijzencrisis vraagt inspanningen van iedereen. In die context is het echt belangrijk om, zoals tijdens de covidperiode, op onze banken te kunnen rekenen."

Febelfin-topman Johan Thijs wijst erop dat de banksector zijn klanten in deze moeilijke en onzekere periode maximaal wil ondersteunen. "Door snel te schakelen, slaagden we er als sector in op bijzonder korte termijn een maatregelenpakket uit te werken en al op 1 oktober te laten ingaan. Dat moet onze klanten in staat stellen om hun gezins- of ondernemingsbudget gedurende een jaar te verlichten, in afwachting van een normalisatie van de energieprijzen en een oplossing van de geopolitieke conflicten. Tegelijkertijd doen we een oproep aan alle economische actoren in de samenleving om na te gaan waar zij, ieder op hun domein, een vorm van steun kunnen bieden aan de gezinnen en bedrijven in moeilijkheden en op die manier samen werken aan een duurzame toekomst."