"Het melkmeisje" geeft na 360 jaar nog geheimen prijs: Vermeer schilderde eerst veel drukker decor

De ontdekking biedt een unieke inkijk in het werkproces van de schilder. "In veel van zijn werken heeft Vermeer aanpassingen gedaan", zegt ze. "Het is fascinerend om de eerste stappen van Vermeers zijn creatieve proces te volgen. En daarna de weg te volgen die hij bewandelde om tot zijn bekende iconische composities te komen."

De details die hij overschilderde, kwamen wellicht rechtstreeks uit zijn eigen leven. Uit een inventaris van de inboedel van Vermeer die na zijn dood is opgemaakt, is bekend dat de schilder in zijn bijkeuken effectief een plank met dergelijke kannen bezat. Op de inventaris stond ook zo'n vuurmand.

In die tijd werd volgens het Rijksmuseum in zo’n mand een kom met gloeiende kolen gezet om pasgeboren baby’s warm te houden en luiers te drogen. Beide voorwerpen zijn ook in miniatuurversie te zien in het poppenhuis van Petronella Oortman dat ook in het Rijksmuseum staat.