Voorzitter Michel Dylst van KS Vriendenkring en partner zijn aangehouden 

De andere bestuursleden van de KS Vriendenkring zeggen dat ze de aantijgingen niet geloven. Ze gaan in ieder geval door met hun strijd voor een schadevergoeding voor de te lage pensioenen. Hun geplande betoging op 19 september in Brussel gaat ook door. "Op dit moment verandert er helemaal niets aan de koers die wij varen", zegt secretaris van KS Vriendenkring, Robert Coens. "De betoging is aangevraagd. De bussen zijn besteld. De 19de gaan wij naar Brussel, punt uit. Als men onze voorzitter probeert weg te knippen, dan wordt het alleen wel moeilijker om alles in goede banen te leiden." Aan de oude mijngebouwen in Zolder verzamelden vanmiddag ook een honderdtal ex-mijnwerkers om Dylst te steunen.