Minister Crevits over mogelijke rusthuismoorden Oostrozebeke: "Onbegrijpelijk dat niemand ons op de hoogte bracht"

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) is verontwaardigd dat ze niet op de hoogte is gebracht van het gerechtelijk onderzoek naar 3 verdachte overlijdens en 6 mogelijke moordpogingen in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke. Ze wil dat justitie die informatie deelt in de toekomst. Crevits laat ook onderzoeken of er ook in andere woonzorgcentra problemen zijn rond het beheer en gebruik van medicatie. Mogelijk werd een overdosis insuline ingespoten bij de slachtoffers