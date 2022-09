Voormalig koekjesfabrikant Peter Destrooper heropent Musea Sculpta in Brugge

Peter Destrooper is nog altijd actief in de voedingssector. "Dit museum is totaal buiten mijn comfortzone. Maar we durven springen en we vonden dat we het levenswerk van Alexander moesten verderzetten." Dat levenswerk bestaat uit zeven zalen vol sculpturen: vijf zijn er gewijd aan het werk van Jheronimus Bosch en telkens één aan dat van Jan van Eyck en Hans Memling. Veertig artiesten uit verschillende landen hebben eraan gewerkt. “Het museum is tweeënhalf jaar gesloten geweest. De taferelen waren eerst niet ingekleurd. Maar een Russische kunstenares, Irina Sokolova, heeft hier een jaar gewerkt om ze zorgvuldig in te kleuren. Zo hebben de sculpturen nog meer perspectief gekregen."