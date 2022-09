Nederland bijzonder ongerust over PFAS-lozingen in de Schelde door Antwerps afvalverwerkingsbedrijf Indaver

Dat Indaver grote hoeveelheden van PFAS-stoffen - de onafbreekbare forever chemicals die we kennen van bij 3M - in de Schelde loost, is al enige tijd bekend. Het kreeg alleen minder aandacht dan de lozingen van 3M. Maar ook Indaver, de Antwerpse afvalverwerker, overschreed de voorbije jaren vele malen de normen uit haar eigen milieuvergunning, én loosde stoffen waarvoor ze niet vergund was.

De Nederlanders maken zich daar grote zorgen over: via de Schelde belanden de giftige stoffen in de Westerschelde, en dat veroorzaakt ook over de grens grote problemen. Die onrust is al een tijdlang duidelijk, maar het Nederlandse duidingsprogramma "Zembla" gaat vanavond dieper in op de materie. Het citeert ook uit documenten van de Nederlandse overheid.