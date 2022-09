Nieuwe bestemming voor Kapucijnenklooster in Brugge: ontmoetingsplek, logies voor jongeren en open tuin

Het Kapucijnenklooster in Brugge is geen alleenstaand geval. Er zijn in Vlaanderen duizenden religieuze erfgoedsites, waar ordes eeuwenlang goed voor gezorgd hebben. Maar nu er bijna geen paters en zusters meer zijn, komen hun gebouwen meer en meer leeg te staan. Vaak liggen bouwpromotoren op de loer, om er andere gebouwen in de plaats te zetten. Ook in Brugge was dat het geval voor het klooster zelf, niet voor de kerk. Een thema waar we als gemeenschap moeten over nadenken, zegt Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen: