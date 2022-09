Ondergrondse weg tussen Wommelgem en Ekeren? Verschillende scenario's op tafel om mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren

"In het noorden, aan de A12 en de Nx, zitten we met grote uitdagingen om deze plannen te verzoenen met de landbouw en het historische poldergebied", zegt projectmanager Stien Van Rompuy. "De buurt van de A102 is dan weer een regio waar heel wat waardevol erfgoed is, en in het zuiden, aan de E313, gaat het heel sterk over leefkwaliteit in de buurt van het Rivierenhof."