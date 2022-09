Nieuwe groene zone aan Sint-Rochuskapel in Diepenbeek: "We willen zo alle groene zones in het centrum met elkaar verbinden"

"We hebben al veel groene hotspots in het centrum", zegt schepen Jos Leroi (CD&V). "Maar we willen er zeker nog bij. Door een groene zone aan te leggen aan de Sint-Rochuskapel maken we een verbinding met de groene zone achter de huizen in de Weerstandslaan en met het groene gebied ten zuiden van Diepenbeek."

"Graafmachines zijn intussen gestart met een deel van de Sint-Rochusstraat op te breken", gaat Leroi verder. "Dat is ook een goede zaak met het oog op de klimaatopwarming en de steeds warmer wordende zomers. Het verkeer zal in de toekomst wel achter de kapel moeten omrijden. Maar dat is misschien ook veiliger dan wanneer wagens aan één stuk in deze straat kunnen doorrijden."