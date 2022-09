Opvallend veel slachtoffers vinden weg naar Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare

Begin maart ging het Zorgcentrum na Seksueel Geweld open in het ziekenhuis AZ Delta. Het is een centrum waar slachtoffers van seksueel geweld op elk moment van de dag terecht kunnen voor medische hulp en psychologische begeleiding. Ze kunnen er ook aangifte doen en zich laten onderzoeken op eventuele sporen. Er zijn ondertussen al zeven dergelijke centra in ons land. Roeselare is het enige in West-Vlaanderen. En slachtoffers vinden duidelijk hun weg: op zes maanden tijd kwamen er al meer dan 190 in het centrum langs.



Medisch coördinator Lieven Wostyn is zelf verrast door het hoge aantal aanmeldingen. "We hebben veel te danken aan de politie die heel vlot doorverwijst", zegt hij. "Het overgrote deel van de slachtoffers dat langs komt in Roeselare is vrouw, zo'n 93 procent. Zo'n 36 procent was minderjarig op het moment van de feiten. Bij 95 procent van de slachtoffers zijn sporen afgenomen. In de andere gevallen was er te veel tijd verstreken."