Opvolgers gezocht voor de verzorging van de Sint-Rochuskapel in Halle

In de kapel komen nog vaak mensen langs om hulp te vragen aan Sint-Rochus. Ze gooien dan een centje in het offerblok in ruil voor een kaars. "Ze doen dat voor iemand die een examen heeft of die geopereerd moet worden", zegt Govers. En tijdens de coronaperiode was het opvallend druk in de kapel. "Een kaars is een lichtpunt in moeilijke tijden. Mensen blijven ook soms voor de kapel staan en maken een kruisje, ook mensen van andere origine doen dat."