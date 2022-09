Zes oude Brusselse frietkoten worden moderne design-frituren: "Onze frietcultuur is geen Bokrijk"

In Brussel gaan 6 oude frietkoten eruitzien als design-frituren, een ontwerp van een Gents architectenbureau. Als de frituur gesloten is, zie je een grote spiegelwand waardoor je je kan spiegelen in de frituur. Gisteren is een tweede frituur in die nieuwe stijl opengegaan: Chez Jef in Neder-over-Heembeek.