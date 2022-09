"Binnenkort kan iedereen je locatie achterhalen": ethische hacker waarschuwt voor privacylek in parkeerapps als 4411

“Ik parkeerde een tijdje ondergronds in Brussel, want ik was er op weekend. De slagboom ging eerst automatisch open en ik kreeg geen ticket. Vervelend, want ik maakte me zorgen dat ik niet meer kon uitrijden. Die zorgen bleken niet nodig, want de slagbomen gingen ook automatisch open bij het verlaten van de parking en ik had nog niet eens betaald. Bleek dus dat Inti wist waar ik zat en meteen ook even voor me had betaald. Handig én creepy tegelijkertijd”.