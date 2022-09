Artsen bezorgd over gezondheid Britse Queen (96), premier Truss: "Mijn gedachten zijn bij haar en haar familie"

De Britse koningin Elizabeth (96) is volgens Buckingham Palace onder medisch toezicht geplaatst in Balmoral Castle, waar ze verblijft. De artsen zijn bezorgd over haar gezondheidstoestand. Onder meer kroonprins Charles en prins William zijn naar Balmoral gereisd. De Britse premier Liz Truss laat weten: "Mijn gedachten, en die van het Britse volk, zijn nu bij hare majesteit de koningin en bij haar familie."