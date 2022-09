De moeder van de natie is niet meer: hoe de Queen 70 jaar lang haar land en familie door woelige tijden loodste

Elizabeth en Philip krijgen vier kinderen: prins Charles (prins van Wales), prinses Anne (de princess royal), prins Andrew (hertog van York) en prins Edward (graaf van Wessex). Anne huwt in 1973 met Mark Phillips, Charles in 1981 met Lady Diana Spencer, Andrew in 1986 met Sarah Ferguson en Edward in 1999 met Sophie Rhys-Jones.

Maar wie denkt dat de Queen nu alles voor mekaar heeft in "The Firm", zoals de Britse koninklijke familie ook wel wordt genoemd, heeft het verkeerd voor. In 1992 scheiden Anne en Mark Phillips, kondigen zowel Charles als Andrew aan dat ze gescheiden leven van hun echtgenote en tot overmaat van ramp legt een brand een groot deel van Windsor Castle in de as, de favoriete residentie van de Queen. In haar kerstboodschap van dat jaar heeft de Queen het over een "annus horribilis". Zowel Anne, Charles als Andrew zullen later ook officieel scheiden.