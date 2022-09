Brussels Rammsteinconcert onmiddellijk uitverkocht, meteen tweede concert aangekondigd

Het eerste concert op 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel was in een mum van tijd uitverkocht. Die datum leek niet toevallig gekozen. Het was dag op dag één jaar na hun eerste show in Oostende dit jaar. Fans die niet op tijd een ticket hebben kunnen bemachtigen, krijgen nog een kans. Intussen is er op dezelfde locatie een tweede concert aangekondigd op 5 augustus.

Rammstein komt volgend jaar met een nieuwe tournee, na de release van hun laatste album '"Zeit", dat eind april is uitgekomen. De Duitse metalgroep kennende wordt het opnieuw een concert vol visueel spektakel en - letterlijk - met veel vuur. Doordat Rammstein rondreist met een gigantisch podium en veel toeters en bellen, spelen ze de laatste jaren niet toevallig vooral eigen stadionshows en minder op de festivals.