Opnieuw vandaal op schildpad Jan Fabre in Nieuwpoort, politie betrapt man op heterdaad dankzij camera

Burgemeester Geert Vanden Broucke is tevreden dat vandalen nu op heterdaad betrapt kunnen worden. “We hebben mensen al zoveel gewaarschuwd. Er staan ook borden dat het verboden is om op het beeld te klimmen. Toch blijven mensen dit doen. Ondanks het feit dat de opgelegde sanctie al de hoogste GAS-boete is. We vinden dit echt schandalig. We maken er ook werk van om de schade van het beeld in kaart te brengen. Als we zien dat er nieuwe schade is toegebracht, zullen we de kosten zeker terugvorderen.”