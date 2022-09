King Charles III: "Dood van mijn moeder is een moment van groot verdriet voor mij en mijn familie"

Na het overlijden van zijn moeder enkele uren geleden, is de prins van Wales de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk: King Charles III. Hij moet nog de eed afleggen (en later nog gekroond worden), maar in de feiten is hij al de nieuwe monarch van het land. Via sociale media heeft hij een mededeling verspreid over het overlijden van zijn moeder the Queen. Hij spreekt over "een moment van groot verdriet" voor hem persoonlijk en zijn familie.