Buurtbewoners verrast door afbraak Sint-Hubertuskerk in Runkst, Hasselt: in de plaats komen park en ontmoetingscentrum

"De kerk wordt dus afgebroken", zegt Libert, "maar de contouren van de kerk blijven bewaard aan de hand van muurrestanten in de grond. De kunstwerken van Paule Nolens gaan we afschermen. Ze worden bewaard en zullen zichtbaar blijven in het park. Ook andere materialen van de kerk worden opnieuw gebruikt in de constructies. Zo bekijken we ook of we de glasramen een plaats kunnen geven in de nieuwbouw."