Steve Bannon, ex-topadviseur Donald Trump, wordt aangeklaagd wegens fraude

Bannon werd gefotografeerd bij het gerecht in Manhattan. "Hij wilde vermijden dat hij in zijn huis zou worden opgepakt en gaf zichzelf vrijwillig aan bij het gerecht", zei VS-correspondent Björn Soenens. "Straks wordt Bannon voorgeleid voor de rechtbank in Manhattan, daarna wordt hij wellicht op vrije voeten gesteld in afwachting van een proces."