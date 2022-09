Studenten UHasselt willen massaal op kot: "Mogelijk gevolg van jaren thuiszitten door corona"

"We hebben dit jaar minder studentenkoten over dan bij de start van andere academiejaren", zegt Niels Lambrechts van de UHasselt. "Dat is echt opvallend. En wat vreemd is, het aantal studententkoten is niet spectaculair gedaald en het aantal studenten dat bij ons gaat studeren niet opvallend gestegen. Maar blijkbaar willen meer studenten op kot. Mogelijk heeft dat te maken met de jaren dat studenten hebben moeten thuiszitten door corona."