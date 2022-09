Wielerfan Stan (10) uit Lanaken duimt voor Remco Evenepoel en bootst eindsprint na: "Wat een fenomeen!"

De jonge Lanakenaar heeft al enkele jaren een gezonde obsessie voor het wielrennen. Dat kan vader Pieter Stroeken alleen maar beamen. "Hij volgt elke rit op de voet en kent er alles van. Niet alleen over de renners maar ook over de statistieken, hoogtemeters van de ritten, het geografische aspect van alle wedstrijdlocaties. Zo linkt hij eigenlijk aardrijkskunde aan de sport, wat het nog interessanter maakt."

Specifiek Remco Evenepoel is een idool voor Stan. "Remco is een supergoede renner in een heel leuke sport. Het zou heel leuk zijn moest hij de Vuelta winnen, en het zou ook wel kunnen, al is het jammer dat Roglic is uitgevallen. Dat gaat Remco zelf ook wel jammer vinden denk ik."