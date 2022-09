Tom Hanks: "Een sequel van "Forrest Gump"? Daar hebben we de volle 40 minuten over gepraat"

"Forrest Gump" (1994) volgt Forrest Gump, een eenvoudige, naïeve ziel die op een bankje in New York aan toevallige passanten het verhaal van zijn leven doet. Vanaf zijn jeugd in de jaren 50 tot in de jaren 80 maakt hij historische gebeurtenissen mee, zonder dat hij het zelf beseft. "Forrest Gump" groeide uit tot een van dé filmtoppers uit de jaren 90. Hij werd 13 keer genomineerd voor een Oscar en won er 6, waaronder die voor beste film, beste regisseur en beste acteur.

Dat succes was niet het minst te danken aan acteur Tom Hanks (66), die de rol van Forrest Gump speelt. Het is een van zijn meest beroemde, zo niet beroemdste rol. Op "Forrest Gump" is nooit een vervolg gekomen, zoals dikwijls gebeurt bij kaskrakers. Nochtans was daar wel de mogelijkheid toe. "Forrest Gump" was gebaseerd op het gelijknamige boek van Winston Groom uit 1986. In 1995 verscheen een vervolg, "Gump en co".

"Ik moet zeggen, na heel lange tijd hebben we wel eens gepraat over een nieuwe "Forrest Gump". Een gesprek dat de volledige 40 minuten duurde", vertelt Tom Hanks in de podcast "Happy sad confused" van de Britse krant The Independent. "En toen zeiden we: "Jongens, kom nu."" Voor Tom Hanks en regisseur Robert Zemeckis zat een vervolg er dus nooit in.