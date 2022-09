Twee auteurs uit Vlaanderen op longlist Boekenbon Literatuurprijs

Schrijver en performer Carmien Michels was te gast in het boekenprogramma "Brommer op zee" (VPRO) over haar verhalenbundel "Vaders die rouwen". Hier te herbekijken. De verhalen gaan over vaders die tekortschieten, hun kinderen missen of hun eigen vaders achternahinken. De personages krijgen te maken met ziekte, stalking, foltering en klein, alledaags verdriet.