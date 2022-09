Twintig bomen op de markt van Ieper op sterven na dood

De bedoeling is nu grotere plantvakken te maken, die ondergronds met elkaar verbonden zijn, zodat de bomen het vocht beter onder elkaar kunnen verdelen. Maar voor de huidige bomen komt de oplossing te laat. "De schade is al zo groot dat ze nooit meer volwaardig zullen kunnen uitgroeien", zegt schepen Goudeseune. "We zullen ze dus vervangen, door bomen van een andere soort. Want omdat die haagbeuken zo'n grote bladere hebben, zijn ze extra vatbaar voor hitte."



Welke bomen er precies in de plaats komen, staat nog niet vast. De stad onderzoekt of de valse christusdoorn een optie is. Ze gaat die aanplanten op het Vandenpeereboomplein vlakbij. "Die bomen groeien snel en zijn goed bestand tegen hitte, droogte en verharding", weet Ives Goudeseune. "Ze moeten nog worden geplant, maar als ze het goed doen op het Vandenpeereboomplein is het zeker een optie om er ook de Grote Markt te plaatsen." Al is het plan om de bomen te vervangen nog niet voor meteen. "We hebben hier in ons meerjarenplan geen budget voor voorzien", zegt de schepen nog. "En ook al groeien de haagbeuken niet. Er is geen onmiddelijk gevaar dat er bijvoorbeeld takken zullen afbreken. Voorlopig is de herbeplanting vooral dus een intentie."