UGent onderzoekt lessen omstreden professor Psychologie: "Studenten en personeel zijn ongerust over zijn eerlijkheid"

Professor Mattias Desmet deed zijn uitspraken een kleine week geleden in de talkshow van Alex Jones, een bekende Amerikaanse complotdenker. Desmet vertelde er dat hij met eigen ogen had gezien hoe dokters in België een openhartoperatie uitvoerden zonder dat de patiënt verdoofd was, hij was enkel onder hypnose gebracht. Toen andere wetenschappers dat in twijfel trokken, verontschuldigde Desmet zich en zei hij dat hij gelogen had.