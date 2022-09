Verborgen schatten ontdekt tijdens stabiliteitswerken Sint-Eustachiuskerk in Zichem

Onlangs is de eerste fase van de restauratiewerken van de Sint-Eustachiuskerk in Zichem gestart. "Het gaat om stabiliteitswerken om de kerk klaar te maken voor restauratie", vertelt burgemeester Manu Claes (CD&V). "De kerk staat volledig in de stellingen, zowel binnen als buiten. De muren worden verstevigd zodanig dat we in een volgende fase tot een echte restauratie kunnen overgaan. Het was dringend tijd dat de werken konden starten, want af en toe vielen er stenen naar beneden."