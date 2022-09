Voetbalclub KFC Meise schaft inkomgeld af: "We willen meer volk langs het voetbalveld en in de kantine"

Het afschaffen van het inkomgeld heeft ook een andere reden. "We willen onze lokale verankering met het dorp nog versterken", zegt Wyns. "De cafés in Meise zijn gesloten waardoor er zelfs geen café meer is. Dus willen we van onze kantine een plek maken waar buren en kennissen vrienden worden. Onze kantine moet het leukste café van Meise worden."