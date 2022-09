VS kondigt nieuw militair steunpakket aan van 675 miljoen euro voor Oekraïne

Deze vijfde bijeenkomst van Oekraïense bondgenoten, op uitnodiging van de Amerikaanse minister, is bedoeld om de "eenheid en solidariteit" te tonen, vulde de Amerikaanse stafchef, generaal Mark Milley, aan.

Volgens Milley is artillerie beslissend in het conflict. De stafchef geeft aan dat het Oekraïense en Russische leger een oorlog van uitputting van munitie voeren, waardoor deze voorraden cruciaal worden. Het doel van deze bijeenkomst is "proberen om de behoeften te bepalen en die vervolgens vergelijken met het aanbod, dit kunnen de voorraden uit de landen zijn of wat de defensie-industrie kan produceren", aldus Milley.