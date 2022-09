Waalse regering keurt eerste reeks maatregelen goed om kwetsbare gezinnen te beschermen tegen hoge energieprijzen

Verder mogen er tot 15 maart 2023 geen uithuiszettingen gebeuren in privéwoningen en worden alle afsluitingen van energie verboden in de maanden november en december 2022.

Het zal verbruikers ook makkelijker worden gemaakt om over een afbetalingsplan te onderhandelen, terwijl het telefoonnummer 1718 wordt geactiveerd voor vragen over de energiecrisis en over de hulp die het Waalse gewest biedt.

De regering wil ook de "superwinsten" aanpakken in de domein waarvoor het gewest bevoegd is. Er komt in de eerste plaats een onderzoek naar de uitzonderlijke winsten die de leveranciers van gas en elektriciteit en de producenten van hernieuwbare energie maken.