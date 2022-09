Waarom is de Liefkenshoektunnel niet altijd tolvrij?

Het is al jaren een terugkerend riedeltje in de verkeersbulletins: "door een zwaar ongeval is de Liefkenshoektunnel in Antwerpen tijdelijk tolvrij". Ook vandaag konden autobestuurders gratis de tunnel nemen tussen Stabroek en Kallo nadat de E34 was afgesloten. Waarom kan dat niet altijd gezien de structurele filelast in en rond Antwerpen?

"Die beslissing om de tunnel tijdelijk tolvrij te maken wordt genomen in de controlekamer van het Vlaams Verkeerscentrum", zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. "Bij een zwaar ongeval verwittigen zij de beheerders van de Liefkenshoektunnel. Die sluiten de tolhuisjes en openen de barelen van het tolvrije poortje." Sinds 1991 is de Liefkenshoektunnel een vreemde eend in de bijt van ons wegennet. Omdat de federale overheid de tunnel niet kon betalen, werd hij aangelegd met privégeld en mocht de uitbater tolgeld vragen.