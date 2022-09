Wetenschappelijk detectivewerk toont aan dat Zuid-Amerikaanse mummies brutaal vermoord werden

Hoe vaak kwam geweld voor in prehistorische menselijke samenlevingen? Een manier om dit te bepalen is te zoeken naar trauma's in prehistorische menselijke stoffelijke resten.

Zo vond een recent overzicht van precolumbiaanse stoffelijke resten aanwijzingen voor trauma's ten gevolge van geweld bij 21 procent van de mannen. Tot nu toe spitsen de meeste van dergelijke studies zich toe op schedels en ander delen van het skelet, maar een potentieel rijkere bron van informatie zijn mummies, waarbij ook zacht weefsel bewaard is, zeggen de onderzoekers. Voor hun nieuwe studie gebruikten ze dan ook onder meer 3D computertomografie (3D CT) om drie mummies te onderzoeken uit precolumbiaans Zuid-Amerika die al sinds het einde van de 19e eeuw in Europese musea bewaard worden. "Hier tonen we dodelijk trauma aan in twee van de drie Zuid-Amerikaanse mummies die we onderzocht hebben met 3D CT. De soorten trauma's die we gevonden hebben, zouden niet opgespoord hebben kunnen worden als de menselijke stoffelijke resten enkel skeletten zouden geweest zijn", zei doctor Andreas Nerlich, een professor aan de afdeling pathologie van de München Klinik Bogenhausen en de corresponderende auteur van de studie. Nerlich en zijn collega's bestudeerden een mannelijke mummie uit het 'Museum Anatomicum' van de Philipps-Universität Marburg in Duitsland en een vrouwelijke en mannelijke mummie uit het Musée jurassien d'art et d'histoire in Delémont in Zwitserland. Mummies kunnen op natuurlijke wijze gevormd worden als droge omgevingen, bijvoorbeeld woestijnen, sneller vocht onttrekken aan een ontbindend lichaam dan het rottingsproces kan voortschrijden. Dergelijke omstandigheden komen veel voor in de zuidelijke zones van Zuid-Amerika. (Lees verder onder de foto's)

Twee van de drie onderzochte mummies, de Delémont-mummies: een vrouw (links) en een man uit wat nu Peru is. A-M Begerock, R Loynes, OK Peschel, J Verano, R Bianucci, I Martinez Armijo, M González, AG Nerlich

De derde onderzochte mummie, de mannelijke Marburg-mummie. A-M Begerock, R Loynes, OK Peschel, J Verano, R Bianucci, I Martinez Armijo, M González, AG Nerlich

Gestorven tussen 740 en 1.120 jaar geleden

De Marburg-mummie maakte deel uit van de Arica-cultuur in wat nu het noorden van Chili is. Te oordelen naar de grafgiften die bij hem gevonden zijn, moet hij in een vissersgemeenschap geleefd hebben.

Hij was zittend begraven en had goed bewaarde maar scheef staande tanden die het soort slijtage vertoonden dat typisch is voor precolumbiaanse mensen voor wie maïs het hoofdvoedsel was. Zijn longen vertoonden littekens van ernstige tuberculose. Aan de hand van de beenderen kwamen de onderzoekers tot de schatting dat hij een jonge man was tussen 20 en 25 jaar toen hij stierf en dat hij zo'n 1,70 meter lang was. Uit koolstofdatering bleek dat hij gestorven is tussen 996 en 1147 n.C. Op basis van het aardewerk tussen de grafgiften wordt aangenomen dat de Delémont-mummies waarschijnlijk afkomstig zijn uit de Arequipa-streek in wat nu het zuidwesten van Peru is. Ze waren allebei liggend begraven met hun gezicht naar boven, wat ongewoon is voor mummies uit de hooglanden van Zuid-Amerika. Koolstofdatering toonde aan dat de man gestorven is tussen 902 en 994 n.C. en de vrouw tussen 1224 en 1282 n.C. Ze droegen kleren die geweven waren uit katoen en haren van lama's of alpaca's en ook haren van viscacha's, knaagdieren die verwant zijn aan chinchilla's. De toestand van de aorta en de grote slagaders van de man toonden dat hij leed aan arteriosclerose, slagaderverkalking. (Lees verder onder de foto's)

'Opgravingen' in de nekropool van Ancon in Peru. Zoals gebruikelijk was op het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20e werd de inhoud van de graven ter plaatse onderzocht. Mummies en andere voorwerpen die verkocht konden worden, werden - vaak niet al te voorzichtig -meegenomen, de rest werd achtergelaten. Public domain

Reconstructie op basis van een CT-scan van een deel van de vrouwelijke mummie waarop (in de kringen) verschillende breuken in de ribben te zien zijn zonder dat er een reactie van de beenderen te zien is. Dat wijst erop dat de breuken na de dood zijn toegebracht. A-M Begerock, R Loynes, OK Peschel, J Verano, R Bianucci, I Martinez Armijo, M González, AG Nerlich

Twee slachtoffers van moord

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de beide mannelijke mummies op slag gestorven moeten zijn door extreem, opzettelijk geweld.

De onderzoekers konden reconstrueren dat de Marburg-mummie gestorven was doordat "één aanvaller het slachtoffer uit volle macht op het hoofd geslagen heeft en een tweede aanvaller het slachtoffer (dat nog rechtstond of op zijn knieën zat) in de rug gestoken heeft. Een andere mogelijkheid is dat één aanvaller rechts van het slachtoffer stond; hem op het hoofd geslagen heeft en zich dan naar de rug van het slachtoffer heeft gekeerd en hem neergestoken heeft." Ook de mannelijke mummie uit Delémont vertoonde "aanzienlijk trauma aan zijn cervicale ruggengraat", de nekwervels dus, dat hoogstwaarschijnlijk de doodsoorzaak was. "De aanzienlijke verschuiving van twee nekwervels is op zich al dodelijk en kan geleid hebben tot een onmiddellijke dood." Enkel de vrouwelijke mummie was een natuurlijke dood gestorven. Ook haar skelet vertoonde aanzienlijke schade, maar dat moet na de dood gebeurd zijn, waarschijnlijk tijdens de begrafenis en het was niet opzettelijk. (Lees verder onder de foto's)

CT-doorsnede van de borstkas van de Marburg-mummie op het niveau van de wonde in de rug. De pijl toont de vermoedelijke richting aan van een overduidelijke steekwonde die tot in de aorta gaat en omgeven is door een dicht materiaal, waarschijnlijk bloed. A-M Begerock, R Loynes, OK Peschel, J Verano, R Bianucci, I Martinez Armijo, M González, AG Nerlich

3D-reconstructie van de schedel van de Marburg-mummie. A en B tonen een breuk die in de schedel loopt, C toont een grote, penetrerende wonde in de linkerkant van de schedel (pijltje) en D toont de breuken in het linker jukbeen (pijltjes). A-M Begerock, R Loynes, OK Peschel, J Verano, R Bianucci, I Martinez Armijo, M González, AG Nerlich

CT-scans van de nekwervels van de mannelijke Delémont-mummie. A toont een aanzienlijke verschuiving (pijltje met fijne stipjes) tussen de C3 nekwervel (volle pijl) en de C4 (pijl uit stippellijn), die het gevolg kan zijn van een enorme buiging naar voren. B bevestigt de verschuiving vanuit een ander gezichtspunt: de witte pijl is de C3 wervel, de zwarte pijl de C4.. A-M Begerock, R Loynes, OK Peschel, J Verano, R Bianucci, I Martinez Armijo, M González, AG Nerlich

Nog tientallen Zuid-Amerikaanse mummies die onderzocht kunnen worden