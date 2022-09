Klimaatimpact treft Afrika erg hard, schetst nieuw rapport: "Ze zullen hard op tafel kloppen" 

Het nieuwe rapport van de WMO heet "State of the Climate in Africa". Het schetst geen fraai beeld en is ronduit alarmerend. Het rapport waarschuwt voor nog meer extreme weerfenomenen en toenemende waterschaarste met alle risico's daaraan verbonden.

Het Afrikaanse continent warmt sneller op dan in het verleden. Afhankelijk van de gebruikte dataset, lag in 2020 de gemiddelde temperatuur 0,45 tot 0,86 graden Celsius hoger dan het langjarige gemiddelde voor de periode 1981-2010. Dat leidt tot meer extremen: lange droogtes of net overstromingen, of tropische stormen.