Zanger Lewis Capaldi heeft het syndroom van Gilles de la Tourette: "Ik ben nog aan het leren"

Gilles de la Tourette is een neurologische aandoening die tics veroorzaakt: ongecontroleerde, terugkerende bewegingen of geluiden. Zanger Lewis Capaldi (25), die bij ons in 2018 scoorde met "Someone you loved", heeft in een Instagram Live video aan zijn fans verteld over zijn diagnose. "Ik heb Tourette, ik heb het altijd al gehad, blijkbaar. (...) Als ik terugkijk naar mijn interviews uit 2018, zie ik dat ik het daar aan het doen ben."

Capaldi maakt vooral ongecontroleerde bewegingen met zijn schouder. Hij komt ermee naar buiten omdat mensen verkeerdelijk denken dat hij cocaïne of een andere drugs neemt voor een optreden. "Denk je dat ik voor een concert voor 20.000 mensen, als angstig persoon, cocaïne ga gebruiken? Gaat nooit gebeuren", zegt hij. "Ik beweeg heel vaak met mijn schouder. En je ziet onder elke TikTok en andere filmpjes de vragen: waarom doet hij zo? En dat is oké, nieuwsgierigheid is oké."